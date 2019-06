Ulkomaat

Pariisi korventuu helteessä – seuraa suoraa lähetystä kello 16

Pariisissa viranomaiset ovat luvanneet avata julkisiin rakennuksiin yleisöä varten erityisiä "viileitä huoneita", pystyttää tilapäisiä vesilähteitä, sekä jättää kaupungin puistot lukitsematta yöaikaan.Ilta-Sanomat on Pariisissa seuraamassa kaupunkilaisten ja turistien selviämistä poikkeuksellisen kuumassa säässä. Paikalla on toimittajaja kuvaaja. Seuraa suoraa lähetystä kello 16Lämpötilat kohoavat jopa yli 40 asteeseen erityisesti Ranskassa ja sen lähialueilla. Asiantuntijan mukaan helteet voivat näkyä lisääntyneinä kuolemantapauksina.Ranskan ilmatieteellisen laitoksen meteorologimukaan viimeksi vastaavia lämpötiloja on koettu yhtä aikaisin kesällä vuonna 1947.Hän uskoo, että loppuviikolla rikkoutuu ainakin kesäkuun lämpöennätys ja joillakin paikoilla mahdollisesti kaikkien aikojen lämpöennätys.Meteorologien mukaan maanantaina alkaneeseen lämpöaaltoon on syynä Eurooppaan Saharasta puhaltava paahtava ilma. Lämpötilojen odotetaan kohoavan yli 40 asteeseen laajoilla alueilla ympäri maanosaa.Ranskassa viranomaiset ovat varoittaneet ihmisiä lämpöhalvauksen riskistä ja muistuttaneet nesteytyksen tärkeydestä etenkin lapsilla sekä vanhuksilla.– Olen huolissani ihmisistä, jotka aliarvioivat tätä, jotka jatkavat urheilua entiseen tapaan tai pysyvät ulkona auringossa, Ranskan terveysministerisanoi maanantaina.