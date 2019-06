Ulkomaat

San Francisco kieltää sähkötupakan myynnin – syynä kasvava suosio nuorten keskuudessa

on tulossa ensimmäinen yhdysvaltalaiskaupunki, joka kieltää sähkötupakan myynnin ja valmistuksen.Viranomaiset perustelevat kieltoa ”merkittävillä terveysvaikutuksilla” ja sähkötupakan suosion ”dramaattisella kasvulla” nuorten keskuudessa.Kielto koskee niin kivijalka- kuin verkkokauppamyyntiä.Myynti edellyttäisi Yhdysvaltain lääkeviraston FDA:n lupaa, jota millään sähkötupakkatuotteella ei ole.San Franciscon pormestarilla on kymmenen päivää aikaa hyväksyä lakiehdotus, ja hän on sanonut tekevänsä niin.