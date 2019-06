Tutkimusraportti paljastaa: New Yorkissa pilvenpiirtäjän katolle törmänneen helikopterin lentäjä ei tiennyt turmahetkellä missä oli

Ulkomaat

New Yorkin helikopteriturman tutkinnassa on selvinnyt uusia tietoja.

Yksi henkilö kuoli 11. kesäkuuta, kun helikopteri iskeytyi 54-kerroksisen pilvenpiirtäjän katolle New Yorkin Manhattanilla.Turmaa edeltäneistä hetkistä on nyt tullut lisätietoja.Pakkolaskua yrittäneen helikopterin lentäjä oli pyytänyt lupaa palata helikopterikentälle ja oli ilmoittanut juuri ennen onnettomuutta radioyhteydellä ettei tiedä, missä hän on.Asia selviää Yhdysvaltojen kansallisen liikenneturvallisuuslautakunnan raportista.Tapahtumahetkellä New Yorkissa vallitsi sateinen ja sumuinen sää, jonka on arveltu vaikuttaneen onnettomuuden syntyyn.Raportissa todetaan, että lentäjä odotti helikopterikentällä kaksi tuntia ennen lentoa ja tarkisti jatkuvasti sääolosuhteita tabletiltaan. Ennen kuin lentäjä lähti lennolleen kohti New Jerseytä, hän ilmoitti henkilökunnalle löytäneensä 20 minuutin jakson, jonka aikana hän uskoi pääsevänsä perille.Raportissa myös todetaan, että sen jälkeen kun lentäjä pyysi palata kentälle, hän lensi epävakaasti East River -joen yli muuttaen suuntaa ja korkeutta useita kertoja ennen kuin iskeytyi 54-kerroksisen pilvenpiirtäjän katolle Manhattanilla.Lentäjä oli koneessa yksin. Hän menehtyi turmassa.