Ulkomaat

Trump määräsi tiukkoja pakotteita Iranin ylimmälle johtajalle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt tiukkoja talouspakotteita Iranin ylintä johtajaa Ali Khameneita vastaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Pakotteet vailla vaikutusta"

Välit kiristyneet äärimmilleen