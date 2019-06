Ulkomaat

Belgialainen mies pidätetty epäiltynä iskusuunnitelmasta USA:n Brysselin-lähetystöön

Belgiassa on pidätetty mies epäiltynä iskusuunnitelmasta Yhdysvaltain suurlähetystöön Brysselissä.

Tiedon pidätyksestä julkisti Belgian syyttäjälaitos maanantaina.Syyttäjien mukaan hyökkäyksen valmistelu lähetystöön on pystytty yhdistämään terrorismiin.Epäilty oli tuomioistuimen kuultavana maanantaiaamuna. Hän on kiistänyt sekaantuneensa mihinkään iskusuunnitelmaan.Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan epäilty on belgialainen noin 40-vuotias mies. Hän oli herättänyt viranomaisten huomion käytöksellään. Miehen oli havaittu tarkkailevan Yhdysvaltain Brysselin-lähetystön aluetta.Yhdysvaltain suurlähetystö ei ole kommentoinut tapausta.Syyttäjät ilmoittivat, että enempää tietoja asiasta ei anneta julki toistaiseksi.Islamistit ovat tehneet useita terrori-iskuja Belgian pääkaupungissa. Maaliskuussa 2016 ryhmä itsemurhapommittajia surmasi Brysselissä yli 30 ihmistä ja haavoitti satoja.