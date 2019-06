Ulkomaat

Kaksi Eurofighter-hävittäjää syöksyi maahan Koillis-Saksassa

Kaksi Saksan ilmavoimien Eurofighter-hävittäjää on tuhoutunut maahansyöksyissä Itämeren rannikolla maanantaina.

