Ulkomaat

AFP: Rakennus romahti Kambodzhassa – kuolonuhrien määrä noussut jo 17:ään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin 17 ihmistä on kuollut rakennustyöonnettomuudessa Kambodzhassa, kertoo uutistoimisto AFP. Onnettomuus sattui lauantaina Sihanoukvillessa, kun kiinalaisten omistama seitsemänkerroksinen rakennus romahti yllättäen.Sunnuntaiaamuun mennessä pelastustyöntekijät olivat kolunneet hädin tuskin puolet romahtaneen rakennuksen jäänteistä etsiessään selvinneitä. 17 kuolleen rakennustyöntekijän lisäksi raunioista on pelastettu 24 loukkaantunutta.– Pelkäämme, että raunioissa on loukussa vielä useampia ruumiita, koska etsinnöissä ei ole vielä päästy rakennuksen pohjaan asti, viranomainen kertoi uutistoimistolle anonyymisti.Alueella työskentelee ainakin tuhat pelastustyöntekijää, sotilasta, poliisia, lääkintähenkilökuntaa ja kiinalaista rakennusasiantuntijaa.Se, kuinka monta ihmistä paikalla oli rakennuksen romahtaessa, ei ole vielä selvillä. Paikallinen viranomainen on kuitenkin kertonut, että rakennustyömaalla on tavallisesti kerralla noin 50 työntekijää.