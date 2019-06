Ulkomaat

Ainakin kolme kuoli talon romahdettua rantalomakohteessa Kambodzhassa

Ainakin kolme ihmistä kuoli rakenteilla olleen talon romahdettua Sihanoukvillen rantakaupungissa Kambodzhassa. Lisäksi kymmenien pelätään olevan yhä jumissa raunioiden alla.



Rakenteilla oleva seitsenkerroksinen talo romahti varhain lauantaina. Kaikki kuolleet olivat Kambodzhan kansalaisia.



Maakunnan kuvernöörin mukaan kolmen kuolonuhrin lisäksi 13 ihmistä loukkaantui. Kambodzhan informaatioministerin mukaan yli 30 ihmistä on hautautunut raunioihin.



Sihanoukville on rantalomakohde, jossa on kymmeniä kiinalaisomistuksessa olevia hotelleja ja kasinoita.