Ulkomaat

Äänestys­skandaali USA:ssa – senaattorit karkasivat estääkseen uuden ilmastolain hyväksymisen

Oregonin

Ulosmarssi on isku kasvoihin kaikille Oregonin kansalaisille.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demokraatit

Juuri näin meidän pitäisikin tehdä työmme.