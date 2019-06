Ulkomaat

Öljynjalostamossa syttyi valtava tulipalo Philadelphiassa – loukkaantuneista ei vielä tietoa

, Philadelphian kaupungin lounaisosassa sijaitsevassa öljynjalostamossa syttyi massiivinen tulipalo perjantaina aamuyöllä paikallista aikaa.Lähialueen teitä on suljettu liikenteeltä palokunnan työskentelyn mahdollistamiseksi ja ihmisten turvallisuuden takaamiseksi. Paikalliset viranomaiset eivät osaa vielä kertoa, loukkaantuiko tulipalossa ihmisiä.Paksu savu peitti kaupungin keskustan ja eteläisen Philadelphian. Vaikka alueella asuu runsaasti ihmisiä, ei evakuointitoimiin ole tarvinnut ryhtyä. Philadelphian pelastuslaitos on asettanut ulkonaliikkumiskiellon tulipalon itäpuolelle.Tulipalo on aiheuttanut myös räjähdyksiä, jotka ovat NBC:n mukaan pudottaneet tauluja ihmisten seiniltä. Eteläisessä Philadelphiassa asuvat ihmiset kertovat NBC:lle, että räjähdysten jälkeen naapurustoon satoi rakennusjätettä.Kyseessä on Yhdysvaltain itärannikon suurin öljynjalostamo, joka työllistää noin tuhat henkilöä.