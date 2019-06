Ulkomaat

Ainakin 30 ihmistä kuoli tulitikkutehtaan tulipalossa Indonesiassa

Ainakin 30 ihmistä kuoli tulitikkutehtaan tulipalossa Indonesiassa 21.6. 12:27

Indonesia Taivaalle nousi musta savupilvi.

Tulitikkutehtaana toimineen rakennuksen tulipalo on vaatinut ainakin 30 ihmisen hengen Indonesian Sumatran saarella. Viranomaisten mukaan kuolleiden joukossa on ainakin kolme lasta. Palon syttymissyystä ei ole tietoa.



Palo roihahti Binjain kaupungissa Sumatran pohjoisosassa. Televisiokuvissa paikalla näkyi paksu musta savupilvi.



Indonesiassa on usein vakavia tulipaloja, koska tuotantolaitosten turvallisuustoimet ovat puutteellisia. Vuonna 2017 maassa kuoli 46 ihmistä, kun tuli riistäytyi Jakartan ulkopuolella sijainneessa ilotulitetehtaassa.