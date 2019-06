Ulkomaat

EU-maat eivät päässeet sopuun 2050-ilmasto­tavoitteesta – Puola, Tshekki ja Unkari vastustivat

Vaikeat neuvottelut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Weberin kortit hupenivat

Rinne luottaa suomalaisten mahdollisuuksiin

Suomi pääsee laittamaan ensimmäiset numerot EU:n budjettiin