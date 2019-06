Ulkomaat

Etelä-Korea ojensi kätensä naapurilleen: toimittaa 50 000 tonnia riisiä pohjoiseen

20.6. 4:21

Etelä-Korea aikoo auttaa vakavasta ruokapulasta kärsivää naapuriaan lähettämällä 50 000 tonnia riisiä Pohjois-Koreaan.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kymmeneen vuoteen, kun Etelä-Korea toimittaa ruoka-apua pohjoisnaapurilleen.



Maiden suhteista vastaavan ministeriön mukaan Etelä-Korea ei voi sulkea silmiään naapurimaan kansalaisten ahdingolta.



Ruoka-apu on tarkoitus lähettää YK:n ruokaohjelman WFP:n kautta.



YK-järjestöjen tuoreen raportin mukaan noin 10 miljoonaa pohjoiskorealaista eli noin 40 prosenttia maan väestöstä kärsii vakavasta ruokapulasta ja on akuutin avun tarpeessa. Kuivuus ja kansainvälisen yhteisön asettamat pakotteet ovat pahentaneet maan ahdinkoa.