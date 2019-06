Ulkomaat

4,6 miljoonan asukkaan kaupunki lähes kokonaan ilman vettä Intiassa





Intiassa maan kuudenneksi suurin kaupunki Chennai kärsii pahasta vesipulasta kuivuuden vuoksi. Vähäisten sateiden seurauksena 4,6 miljoonan asukkaan kaupungille vettä tarjoavat altaat ovat kuivuneet lähes kokonaan, jonka vuoksi vettä joudutaan tuomaan muualta säiliöautoilla.Kaupungin asukkaat ovat joutuneet jonottamaan vettä muoviastioiden kanssa jopa 40 asteeseen nousseessa helteessä. Yrityksiä ja hotelleja on pyydetty vähentämään vedenkulutusta, ja esimerkiksi suihkutiloja on suljettu.Maan hallinnon mukaan veden määrä kaupungin neljässä tärkeimmässä vesialtaassa on pudonnut sadasosaan viimevuotisesta heikkojen monsuunisateiden seurauksena. Autoteollisuudestaan tunnettu kaupunki on vesihuolloltaan lähes täysin riippuvainen tavallisesti lokakuussa alkavista sateista.Intian hallinnon ajatuspaja varoitti viime vuonna että vuoteen 2020 mennessä pohjavesi uhkaa huveta kokonaan 21 maan kaupungissa.