Ulkomaat

Intia ohittaa Kiinan maailman väkirikkaimpana maana alle 10 vuoden sisällä, ennakoi YK-raportti

20.6. 2:37

Intia ohittaa Kiinan maailman väkirikkaimpana maana alle kymmenen vuoden kuluessa, ennakoi tuore YK-raportti.

Tällä hetkellä Kiinassa ja Intiassa asuu yhteensä noin 37 prosenttia maailman väestöstä.



Kiinan väkiluku on noin 1,4 miljardia, kun Intiassa asuvia on noin 1,3 miljardia. Tällä viikolla julkaistu raportti arvioi, että Intian väkiluku ohittaa Kiinan vuoteen 2027 mennessä.



Seuraavina vuosikymmeninä kymmenien maiden väestön odotetaan vähenevän pääosin alhaisen syntyvyyden vuoksi. Joissakin maissa taustalla on myös maastamuuton suuri määrä. Kiinan väkiluvun odotetaan laskevan vuoteen 2050 mennessä yli kaksi prosenttia.



Ikääntyvän väestön kanssa painiva Kiina on yrittänyt kääntää kurssia ja luopunut yhden lapsen politiikastaan, mutta yritykset lisätä syntyvyyttä ovat epäonnistuneet, kertoo CNN.