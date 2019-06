Trump pysyy heltymättömänä 30 vuoden takaisesta keskuspuiston raiskauksesta syyttömästi tuomitulle viisikolle – ”He myönsivät syyllisyytensä”

Ulkomaat

Trump pysyy heltymättömänä 30 vuoden takaisesta keskuspuiston raiskauksesta syyttömästi tuomitulle viisikolle

Trump vaati ankaria rangaistuksia ja kuolemantuomion palauttamista









”He myönsivät syyllisyytensä”

Trumpin vastaus on nähtävissä jutun yläosassa olevalla videolla.





”Järkyttävää ja syvästi arveluttavaa”





