Venäjä tyrmää MH17-murhasyytökset perusteettomina: ”Tarkoitus horjuttaa Venäjän mainetta”

aiotaan syyttää murhasta liittyen vuonna 2014 Itä-Ukrainassa alas ammuttuun Malaysia Airlinesin matkustajakoneeseen, Hollannin johtama kansainvälinen rikostutkintaryhmä JIT tiedotti keskiviikkona. Kolme syytetyistä on venäläisiä ja yksi ukrainalainen.– Jälleen kerran on Venäjää kohtaan esitetty täysin perusteettomia syytöksiä tarkoituksena ainoastaan horjuttaa Venäjän mainetta kansainvälisen yhteisön silmissä, todettiin Venäjän ulkoministeriön nettisivuilla julkaistussa lausumassa keskiviikkona.Ulkoministeriön mukaan Venäjä on tarjonnut ”täyttä apua tutkinnassa” jo ensi päivistä lähtien, mutta valittaa, että heidät on jätetty tutkinnan ulkopuolelle. Ulkoministeriö väittää, että Venäjän tarjoamat tiedot on sivuutettu.Tutkijat aikovat pyytää Venäjää ja Ukrainaa kuulustelemaan epäiltyjä, sillä kyseisten maiden perustuslait estävät epäilyjen luovutuksen Hollantiin. Epäillyistä aiotaan antaa kuitenkin myös kansainvälinen etsintäkuulutus.Oikeudenkäynti alkaa 9. maaliskuuta 2020 Haagissa. Epäiltyjä aiotaan syyttää MH17-lennon pudottamisesta ja 298 ihmisen murhasta.