Egyptin ex-presidentin vankeusoloja verrattiin aiemmin kidutukseen – muslimiveljeskunta kutsui Mursin kuolemaa ”täysipainoiseksi murhaksi”

Ulkomaat

Egyptin ex-presidentin vankeusoloja verrattiin aiemmin kidutukseen – muslimiveljeskunta kutsui Mursin kuolemaa

Amnesty vaatii perinpohjaista ja läpinäkyvää tutkintaa

Reilun vuoden kestänyt presidenttikausi päättyi armeijan väliintuloon