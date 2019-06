Ulkomaat

Argentiinan ja Uruguayn pimentänyt valtava sähkökatko saatu korjattua

17.6. 5:52

Argentiinan ja Uruguayn valtava sähkökatko on saatu korjattua, viranomaiset kertovat.



Sähköt katkesivat eilen aamuseitsemän jälkeen paikallista aikaa, eli noin kello 13 Suomen aikaa. Katkon takia Uruguay ja lähes koko Argentiina pimenivät. Sähköt säilyivät katkon aikana ainoastaan Argentiinan Tulimaassa, sillä se ei ole osa kansallista järjestelmää.



Myös Paraguayssa osa jäi ilman sähköjä.



Argentiinalla ja Uruguaylla on yhteinen sähkövoimaverkko. Argentiinan sähkövirasto ilmoitti, että molempia maita koskeneen sähkökatkoksen aiheutti sähköverkon kaatuminen Argentiinassa. Varsinainen vian syy on kuitenkin auki.