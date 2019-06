Ulkomaat

Sähköt palaamassa pikkuhiljaa Argentiinaan – massiivinen katko jätti kymmeniä miljoonia ilman sähköä

Vian syy ei heti selvillä

Valtava sähkökatko pimensi sunnuntaina Etelä-Amerikassa koko Argentiinan ja Uruguayn. Lisäksi ilman sähköjä jäi osa Paraguaysta. Joidenkin tietojen mukaan sähkökatko olisi vaikuttanut myös osassa Chileä sekä Brasilian eteläosissa.Vian vuoksi Argentiinassa muun muassa vedensaanti katkesi, junat pysähtyivät ja liikenteenohjaus vioittui.Sähköt katkesivat Etelä-Amerikan eteläosissa aamuseitsemän jälkeen paikallista aikaa, eli noin kello 13 Suomen aikaa.Argentiinassa katkos sattui huonoon aikaan myös sikäli, että maassa oltiin järjestämässä sunnuntaina paikallisvaalit. BBC:n mukaan Argentiinan paikallismediat näyttivät kuvia äänestäjistä, jotka käyttivät matkapuhelimiaan lamppuina äänestyspaikoilla. Joidenkin mediatietojen mukaan paikallisvaaleja jouduttiin osin siirtämään myöhempään ajankohtaan.Argentiinan sähkövirasto tiedotti sunnuntaina iltapäivällä paikallista aikaa, että sähkönsaannin palauttaminen normaaliksi kestää "joitakin tunteja".Osa argentiinalaisista kertoi yllättyneensä siitä, että he pystyivät käyttämään internetiä matkapuhelimillaan sunnuntaina, vaikka sähköt olivat täysin poikki.Uutistoimisto AFP:n mukaan Argentiinalla ja Uruguaylla on yhteinen sähkövoimaverkko. Argentiinan sähkövirasto ilmoitti, että molempia maita koskeneen sähkökatkoksen aiheutti sähköverkon kaatuminen Argentiinassa. Varsinainen vian syy oli kuitenkin auki.– Syitä ei ole vielä löydetty. Niitä selvitetään, sähkövirasto twiittasi.Uruguaylainen sähköyhtiö UTE ilmoitti sekin, että jättikatkoksen aiheutti vika Argentiinan osassa verkkoa. UTE:n mukaan sähköjärjestelmää palautettiin toimintaan "nollasta".– Joissakin rannikkokaupungeissa sähköt toimivat ja jatkamme työtä sähkön palauttamiseksi yleisesti, sähköyhtiö kertoi.Argentiinassa energiayhtiö Edesurin ilmoitti blogissaan, että se oli saanut palautettua sunnuntaina päivällä sähköt osalle asiakkaistaan.Argentiinassa ja Uruguayssa on yhteensä 48 miljoonaa asukasta.