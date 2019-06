Ulkomaat

NY Times: Yhdysvallat asentanut haittaohjelmia Venäjän sähköverkkoon – operaatio pimitetty Trumpilta

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lehden

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1140065304019644427

New