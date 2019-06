Ulkomaat

Valtava sähkökatko pimentänyt kokonaan Argentiinan ja Uruguayn

16.6. 14:39

Jättimäiset sähköongelmat iskivät Etelä-Amerikkaan sunnuntaiaamuna.

Massiivinen sähkökatko on pimentänyt koko Argentiinan sekä Uruguayn sunnuntaina, paikallinen sähköyhtiö kertoo BBC:n mukaan.



Joidenkin tietojen mukaan vika vaikuttaisi myös osissa Brasiliaa ja Paraguayta.



Virta katkesi pian aamuseitsemän jälkeen paikallista aikaa. Muun muassa junat pysähtyivät. Argentiinassa on määrä järjestää tänään paikallisvaaleja.



Argentiinan ja Uruguayn yhteenlaskettu väkimäärä on noin 48 miljoonaa.