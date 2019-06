Ulkomaat

Jo seitsemäs outo kuolemantapaus Karibialla? 53-vuotias yksin matkustanut amerikkalais­turisti kuoli yllättäen

Ilta-Sanomat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/statenislandadvance/posts/10156143844161746

Turistikuolemista

People-lehti

Marylandista kotoisin ollut pariskunta, Edward Nathaniel Holmes https://www.is.fi/haku/?query=edward+nathaniel+holmes , 63, ja Cynthia Day https://www.is.fi/haku/?query=cynthia+day , 49, löytyi kuolleena hotellihuoneestaan. Hotellin työntekijä löysi pariskunnan elottomana kun he eivät olleet poistuneet hotellista ilmoittamanaan ajankohtana. Ruumiista ei löytynyt väkivallan merkkejä. Ruumiinavauksessa molemmilla todettiin hengitysvajaus ja keuhkopöhö. Dayn kerrotaan kärsineen myös aivojen turvotuksesta.

Pennsylvaniasta kotoisin ollut Miranda Schaup-Werner https://www.is.fi/haku/?query=miranda+schaup-werner , 41, oli viettämässä miehensä kanssa yhdeksättä hääpäiväänsä, kun hän otti hotellihuoneen minibaarista drinkin ja selfien ottamisen jälkeen alkoi kirkua. Shaup-Werner menetti tajuntansa eikä häntä onnistuttu elvyttämään yrityksistä huolimatta. Ruumiinavauksen mukaan naisen kerrotaan kuolleen sydänkohtaukseen, joka aiheutti hengityselinten vajaatoiminnan ja nesteen kertymisen keuhkoihin.

Poikapuolensä häitä Punta Canan alueelle viettämään saapunut amerikkalaismies Robert Bell Wallace https://www.is.fi/haku/?query=robert+bell+wallace , 67, alkoi voida pahoin otettuaan viskin hotellihuoneensa minibaarista. Hänen virtsansa ja ulosteensa muuttui veriseksi ja mies kuoli kolme päivää oireiden alkamisen jälkeen. Miehen kerrotaan voineen täysin normaalisti ennen oireiden alkamista.

Hääpäiväänsä Punta Canan alueelle vaimonsa ja poikansa kanssa viettämään saapunut amerikkalaismies David Harrison https://www.is.fi/haku/?query=david+harrison , 45, alkoi tuntea itsensä huonovointiseksi ja meni sänkyyn. Hetkeä myöhemmin hän heräsi aivan hikisenä. Vaimon mukaan mies yritti nousta sängystä, muttei kyennyt kuin mumisemaan. Pian mies kuoli. Miehen kuolinsyyksi on kerrottu sydänkohtaus, keuhkopöhö ja hengitysvajaus.

Pennsylvaniasta kotoisin ollut Yvette Monique Sport https://www.is.fi/haku/?query=yvette+monique+sport , 51, oli juuri saapunut Bahia Principe -hotelliin, kun hänen kerrottiin ottaneen huoneensa minibaarista drinkin, käyneen suihkussa ja menneen sänkyyn. Nainen löydettiin huoneesta elottomana seuraavana päivänä. Siskon kertoman perusteella nainen oli perusterve. Kuolinsyyksi määriteltiin alun perin sydänkohtaus, mutta People-lehden mukaan tapaus tutkitaan nyt uudelleen.