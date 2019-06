Ulkomaat

Myös norjalaisomisteinen tankkeri suuntaa kohti Arabiemiraatteja

Norjalaisomistuksessa oleva Front Altair -tankkialus on matkalla kohti Arabiemiraatteja, merenkulkuviranomaiset kertovat. Tankkerin omistava norjalaisyhtiö on vahvistanut Iranin aluevesiltä poistumisen.Front Altair on toinen öljytankkereista, joiden epäillään joutuneen hyökkäyksen kohteeksi Omaninlahdella aiemmin tällä viikolla.Aiemmin kerrottiin, että myös japanilainen tankkialus on matkalla satamaan. Metanolia kuljettanut Kokuka Courageous -tankkeri suuntaan Arabiemiraatteihin ja siellä joko Khor Fakkanin tai Fujairahin satamaan.