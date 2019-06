Ulkomaat

Yhdysvalloissa yli 5 000 kiinniotettua maahantulijaa eristyksissä sikotauti- ja vesirokkoriskin takia

Yhdysvallat Ensimmäinen sikotautitapaus kiinniotetulla siirtolaisella todettiin viime syksynä.

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat laittaneet karanteeniin 5 200 kiinniotettua siirtolaista sikotauti- ja vesirokkoriskin takia.



Maahanmuutosta vastaava viranomainen kertoo uutistoimisto AFP:lle, että torstaihin mennessä eristyksissä olevista lähes 4 300 on altistunut sikotaudille ja yli 800 vesirokolle. Noin sata on altistunut molemmille.



Viranomaisen mukaan ensimmäinen sikotautitapaus kiinniotetulla siirtolaisella todettiin viime vuoden syyskuussa. Määrä on sittemmin noussut yli 300 tapaukseen.



Sikotauti on viruksen aiheuttama kuumeinen sylkirauhastulehdus. Vesirokko on puolestaan viruksen aiheuttama tarttuva koko kehon tulehdustauti. Vesirokko paranee terveillä lapsilla noin viikossa, mutta pitkäaikaista iho- tai keuhkosairautta sairastavilla vesirokko voi olla vakava infektio.