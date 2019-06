Ulkomaat

Toisen maailmansodan aikainen räjäyttämätön lentopommi löytyi Berliinistä – ihmisiä evakuoitu

verran räjähdysainetta on löytynyt Alexa-ostoskeskuksen vieressä sijaitsevalta rakennustyömaalta, lähellä Alexanderplatzia Berliinin keskustan itäosassa, uutisoi AFP.Pommi on toisen maailmansodan aikainen ilmapommi ja se löytyi rakennustöiden yhteydessä. Pommissa on ehjä räjäytin.Poliisi kertoi evakuoineensa kaikki ihmiset 300 metrin säteellä ruostuneesta pommista.Berliinin poliisi kertoi Twitterissään, että paikalle on kutsuttu pommiryhmä, joka aikoo purkaa pommin perjantai-illan aikana.räjähtämättömiä pommeja on löydetty toisen maailmansodan jälkeen Saksan alueelta ja noin 3 000 pommin uskotaan edelleen olevan piilossa kaupungin maaperässä asiantuntijoiden mukaan.2018 Berliinin päärautatieasema ja sen lähialueet evakuoitiin kun 500-kiloinen brittien toisessa maailmansodassa pudottama räjähtämätön lentopommi löytyi rakennustyömaan yhteydessä Berliinin keskustassa.