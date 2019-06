Ulkomaat

Saab tarjoaa Suomelle hävittäjien lisäksi kahta valvontakonetta





Aiemmin Saab on kertonut, että sen tarjous käsittää 64 uutta Gripen-hävittäjää, joista 12 olisi kaksipaikkaisia koneita. Tarjous liittyy Suomen HX-hävittäjähankintaan, jossa Suomi ostaa 7–10 miljardilla eurolla uusia hävittäjäkoneita, joilla korvataan nykyiset Hornetit. Hankintapäätös tehdään vuoden 2021 aikana.Saab paljasti Turku Airshown yhteydessä perjantaina, että tammikuussa jätetty tarjouspaketti sisältää myös kaksi GlobalEye varhaisvaroitus- ja valvontalentokonetta. Koneet perustuvat Bombardier Global 6000 -liikesuihkukoneen alustalle rakennettuun ratkaisuun. Monitoimintavalvontakoneiden tutkarakenteet on valmistanut suomalainen Patria Aerostructures.Saabin mukaan GlobalEye mahdollistaa samanaikaisesti ilmatilan sekä meri- ja maa-alueiden tehokkaan valvonnan.Saab tarjoaa Suomelle Gripeneiden myötä myös teollista yhteistyötä, jossa muun muassa lentokoneiden valmistusta ja kokoonpanoa siirtyisi Suomeen.Aiemmin Boeing-yhtiö on kertonut, että sen tarjoamien F/A-18E/F Super Hornet -hävittäjien pakettiin sisältyy myös elektroniseen sodankäyntiin erikoistuneita EA-18G Growler -koneita.Saabin kehittelemän GlobalEye-koneiden tuotanto- ja koelentovaihe on parhaillaan käynnissä. Ensimmäisenä niitä on tilannut Arabiemiirikunnat, joka hankki kolme valvontakonetta.Saabin ja Boeingin lisäksi HX-kisassa ovat mukana amerikkalainen Lockheed-Martin F-35-koneellaan, yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon ja ranskalainen Dassault Rafale.Lentokonevalmistajat ovat tällä viikolla järjestäneet kilpaa tiedotustilaisuuksia omista tarjouksistaan. Turku Airshown yhteydessä hankkeistaan kertovat perjantaina vielä Boeing ja Lockheed-Martin.