Ulkomaat

Japanilaisen öljytankkerin miehistö näki Omaninlahdella "lentävän esineen" ennen räjähdystä

Japanilaisomisteisen

Yhdysvallat syyttää Irania hyökkäyksestä

Iranin ulkoministerin mukaan tapahtumat ovat "epäilyttäviä"

Turvaneuvoston jäsenet vaativat faktoja pöytään