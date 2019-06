Ulkomaat

Mutavyöry pyyhkäisi autot tieltä Kiinassa

Rankkasateiden aiheuttamat tulvat ovat aiheuttaneet mittavat vahingot Etelä- ja Keski-Kiinassa tällä viikolla.Ainakin 61 ihmistä on kuollut ja 356 000 on evakuoitu tulvien takia.Kiinan hätätilaministeriön mukaan 9 300 kotia on tuhoutunut ja 3,71 miljoonaa hehtaaria viljelysmaata on tulvavesien peittämänä.Yli 4 300 ihmistä pelastettiin vedenvarasta, kun tulviva vesi nousi nopeasti.Yllä olevalla videolla nähdään, kuinka mutavyöry pyyhkäisee autot tieltä ja miltä tulvan valtaamat alueet näyttävät.