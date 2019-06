Ulkomaat

Viisivuotias kuoli ebolaan Ugandassa – naapurimaassa tuhansia tartuntoja

Viisivuotias on kuollut ebolaan Ugandassa, kertovat maan terveysministeriön edustajat.

Ugandan viranomaisten mukaan viisivuotiaan pojan ebolatesti oli positiivinen ja hän kuoli eristetyssä yksikössä.



Ugandassa on oltu valmiustilassa naapurimaa Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävän ebolaepidemian takia.



Epidemia alkoi Kongon itäosassa viime vuoden elokuussa. Sen jälkeen maassa on todettu yli 2 000 tautitapausta. Sairastuneista kaksi kolmasosaa on kuollut.