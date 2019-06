Ulkomaat

Kymmeniä kateissa veneen upottua Karibianmerellä 12.6. 3:56

Venezuela Ainakin 30 ihmisen pelätään kuolleen, kun venezuelalaisia pakolaisia kuljettanut vene upposi Karibianmerellä.

Onnettomuudesta kertoi Venezuelan opposition kansanedustaja.



Vene lähti liikkeelle Aguiden kylästä ja oli matkalla Hollannille kuuluvalle Curacaon saarelle. Kansanedustajan mukaan veneen kyydissä oli 30–35 ihmistä.



Kyseessä on kolmas vastaava onnettomuus viimeisen kahden kuukauden aikana, kateissa on nyt yhteensä noin 80 ihmistä. Kaksi aiempaa turmavenettä olivat matkalla Trinidadiin ja Tobagoon.



YK:n mukaan yli kolme miljoonaa ihmistä on paennut talouskriisin koettelemasta Venezuelasta viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana.