Ulkomaat

Tonavaan uponnut jokialus nostettiin, sisältä löydettiin ruumiita

11.6. 18:20

Unkari Valtaosa uhreista oli eteläkorealaisia turisteja.

Unkarissa viranomaiset saivat tiistaina nostettua Mermaid-jokialuksen, joka upposi Tonavaan Budapestin keskustassa viime kuun lopussa törmättyään matkustaja-alukseen. Aluksesta löydettiin neljä ruumista. Alustavien tietojen mukaan he olivat jokialuksen kapteeni, aluksessa ollut kuusivuotias pikkutyttö ja hänen isovanhempansa.



Turmassa kuoli 24 ihmistä ja neljä on edelleen kateissa. Turmasta selvisi vain seitsemän ihmistä. Valtaosa uhreista oli eteläkorealaisia turisteja.



Mermaid oli määrä hinata telakalle Budapestin eteläosaan myöhemmin tiistaina.



Mermaidiin törmänneen Viking Sigyn -aluksen kapteenia vastaan on jo nostettu syytteet. 64-vuotiasta ukrainalaiskapteenia epäillään muun muassa vesiliikennerikkomuksista ja kuolemantuottamuksesta. Kapteenin epäillään myös hävittäneen puhelimestaan tärkeitä tietoja onnettomuuden jälkeen.