Ulkomaat

Juuri nyt

Helikopteri syöksyi päin rakennusta New Yorkin Manhattanilla 10.6. 21:17

Yhdysvallat Turma tapahtui maanantaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Helikopteri on törmännyt 54-kerroksisen rakennuksen seinään 7th Avenuella New Yorkin Manhattanilla, kertoo uutistoimisto Reuters.



New Yorkin kaupungin pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta kello kaksi paikallista aikaa.



Loukkaantuneista ei ole toistaiseksi tietoa.



Ihmisiä on evakuoitu läheisistä rakennuksista.

Uutinen päivittyy.