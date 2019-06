Ulkomaat

Orpolapsia Syyrian pakolaisleireiltä Ranskaan ja Hollantiin

10.6. 16:47

Syyria Al-Holin leirillä on kymmeniätuhansia ihmisiä.

12 ranskalaista ja kaksi hollantilaista lasta saapui maanantaina Ranskaan Syyrian pakolaisleireiltä. Ranskalaisen Parisien-lehden mukaan lapset olivat al-Holin leirillä, jolla on uutisoitu olevan myös kymmeniä suomalaisia.



Viranomaisten mukaan lapset ovat orpoja. Hollantilaislapset luovutetaan myöhemmin Hollannin viranomaisille. Ranskaan tuotiin jo aikaisemmin viisi orpolasta maaliskuun puolivälissä, mutta toistaiseksi Ranska ei ole sallinut lasten äitien paluuta.



Al-Holin leirillä on noin 70 000 ihmistä ainakin 40 maasta. Valtaosa leirillä olevista on kuitenkin Syyriasta ja Irakista. Leireillä olevat pakenivat taisteluita, kun kurdijohtoiset joukot kukistivat äärijärjestö Isisin taistelijat. Osa on ollut myös mukana jihadistisessa toiminnassa.