Ulkomaat

YK-järjestö: Riski siirtolaisten haaksirikosta Välimerellä suurempi kuin koskaan

10.6. 2:49

Riski siirtolaisten joutumisesta haaksirikkoon Välimerellä on suurempi kuin koskaan, varoittaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

Järjestön mukaan syynä on pelastusalusten puute sekä Libyasta Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten määrän kasvu. Asiasta uutisoi Guardian.



Sääolot Välimerellä ovat olleet viime aikoina suotuisat, ja avustusjärjestöjen mukaan liki 700 ihmistä on lähtenyt viime päivinä Libyasta kohti Eurooppaa. Libyan rannikkovartiosto on lähettänyt heistä takaisin vain viisi prosenttia ja noin puolet on saapunut Maltalle ja Italiaan. Muiden kohtalosta ei ole tietoa.



Italian ja Maltan hallitusten tiukka maahanmuuttopolitiikka on vähentänyt pelastusoperaatioita, joiden on arvosteltu houkuttelevan siirtolaisia merimatkalle.