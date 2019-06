Ulkomaat

Norja avasi virallisesti uuden kansallispuiston Lofoottien liepeille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lofotoddenin kansallispuiston korkkasi ilmasto- ja energiaministeri Ola Elvestuen.Kansallispuistoon kuuluu 86 neliökilometrin verran maata ja 13 neliökilometriä merta, ja se ulottuu Flakstadin ja Moskenesin kuntien alueille.Puisto perustettiin jo viime kesänä, mutta virallisia avajaisia vietettiin vasta nyt. Ministerin mukaan puistossa on maisema- ja luontotyyppejä, joita ei muilta Norjan suojelluilta alueilta löydy. Lisäksi alueella majailee monia uhanalaisia lintulajeja.Osalla suojellusta alueesta on jo nyt suosittuja matkailukohteita, joissa harrastetaan monenlaisia ulkoaktiviteetteja. Elvestuen sanoikin toivovansa, että kansallispuisto antaa kunnille mahdollisuuden kehittää turismia kestävällä tavalla.Lofotodden on Manner-Norjan 40. kansallispuisto.