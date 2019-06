Ulkomaat

NYT: Trumpin ylistämä maahanmuuttosopu Meksikon kanssa on kokoelma jo aiemmin sovittuja toimia

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ylistämä tullisopu Meksikon kanssa on läpimurron sijaan kokoelma toimia, joista on pitkälti sovittu jo kuukausia sitten, uutisoi New York Times.