Ulkomaat

Onnekas lottoaja voitti 530 miljoonaa dollaria, mutta palkintorahoissa piilee juju – kumman sinä valitsisit?

Suomalaiset

rakastavat lottoamista, mutta myös Yhdysvalloissa veikkaaminen on suuressa suosiossa.Perjantaina Yhdysvaltain Mega Millions- arvonnassa pelattiin kierros, jossa oli tarjolla 530 miljoonaa dollaria eli yli 460 miljoonaa euroa.Oikeat numerot olivat 17,19,27,40,68 ja 8. Täysosumia tuli tasan yksi, joka osui Kalifornian osavaltioon.Joku on siis pian miljonääri, mutta voiton lunastamisessa kuitenkin piilee juju. Sääntöjen mukaan voittajalla on nimittäin mahdollisuus valita, ottaako palkintorahat heti, jolloin voiton summaksi muodostuu vain 345,2 miljoonaa dollaria.Jos voittaja haluaa koko voittosumman, on hänen suostuttava maksujärjestelyyn, jossa hän saa vuosittain tietyn summan seuraavan 30 vuoden ajan. Tässä tapauksessa hänelle maksettaisiin 17,6 miljoonaa dollaria vuodessa.Nyt pelattu jättipotti on Yhdysvalloissa vasta seitsemänneksi suurin pelattu rahasumma. Suurin potti pelattiin lokakuussa 2018, jolloin voiton suuruus oli 1,537 miljardia dollaria.Tuolloin voittaja ilmaantui neljän kuukauden päästä ja pyysi saada voittonsa saman tien, jolloin hän sai 877 miljoonaa dollaria.Suomen lotossa kaikkien aikojen suurin lottovoitto osui Loimaalle, jolloin viiden hengen porukka voitti 90 miljoonaa euroa Eurojackpotissa.