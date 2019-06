Ulkomaat

YK-järjestöt: Jo neljä miljoonaa venezuelalaista paennut maasta

8.6. 5:07

Venezuela Suurin osa on paennut muihin Latinalaisen Amerikan maihin.

Jo neljä miljoonaa venezuelalaista on paennut maan poliittista ja taloudellista kriisiä, arvioivat YK-järjestöt. Venezuelan jättäneiden kansalaisten määrä on kasvanut rajusti viimeisen seitsemän kuukauden aikana.



Vielä vuoden 2015 lopulla Venezuelasta paenneiden siirtolaisten ja pakolaisten määrä oli alle 700 000. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan valtaosa Venezuelasta paenneista on päätynyt muihin Latinalaisen Amerikan maihin.



Reilun 30 miljoonan asukkaan Venezuela kuuluu maihin, joiden kansalaisia on paennut suhteessa eniten maasta.