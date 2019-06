Venäjä teki oman ”vaihtoehtoisen” Tshernobyl-sarjansa – tarinan keskiössä CIA-agentti: ”Saanut käskyn sabotoida”

Ulkomaat

Venäjä teki oman ”vaihtoehtoisen” Tshernobyl-sarjansa – tarinan keskiössä CIA-agentti: ”Saanut käskyn sabotoid

Venäläinen

https://www.is.fi/tv-ja-elokuvat/art-2000006132624.html

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohjaaja

Muradovin