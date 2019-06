Ulkomaat

Norjan poliisi IS:lle: Uutta toivoa Norjassa lumivyöryssä kadonneen ja menehtyneen suomalaisen löytämisestä

Norjan Tamokdalenin lumivyöryn uhreista on kateissa vielä yksi kolmesta suomalaisesta. Lumivyöryssä tammikuussa kuoli kolme suomalaista miestä ja yksi ruotsalainen nainen.Uhrin sijainnin epäselvyyden vuoksi etsintätyö on ollut erittäin tähän saakka vaativaa.Toivoa on, kunhan olosuhteet tiedetäänPerjantaina tehdään jälleen uusi yritys. Ensin arvioidaan alueen olosuhteet ilmasta helikopterista– Suunnitelmassa on, että poliisin ja puolustusvoimien henkilökunta lentää perjantaina alueella helikopterilla ja arvioi lumen syvyyttä ja koostumusta alueella,Norjan poliisista kertoo Ilta-SanomilleNilsenin mukaan olosuhteiden tarkastamisen jälkeen päätetään, miten etsintää voidaan jatkaa.– Viimeisen kadonneen etsintä keskeytettiin 21.1. lumivyöryriskin takia, hän muistuttaa.Etsijät eivät tiedä tarkalleen, missä yhä kateissa oleva kolmas suomalaismies on. Uhrin sijainnin epäselvyyden vuoksi etsintätyö on ollut erittäin tähän saakka vaativaa.