Ulkomaat

Budapestin jokilaivaturman kapteenia epäillään toisestakin onnettomuudesta

Kapteeni on tällä hetkellä pidätettynä.

Budapestin jokilaivaturmassa osallisena olleen matkustajalaivan kapteenia epäillään toisestakin turmasta, kertoivat oikeusviranomaiset torstaina. Unkarilaismedian mukaan 64-vuotias ukrainalaiskapteeni törmäsi Terneuzenissa Hollannissa öljytankkeriin huhtikuun alussa.Vikingin illalla toimittaman lausunnon mukaan kapteeni oli laivalla törmäyksen sattuessa, mutta ei ollut silloin työvuorossa kapteenina.Kapteeni on ollut pidätettynä viime viikolla sattuneesta turmasta lähtien. Häntä epäillään muun muassa vesiliikennerikkomuksista ja kuolemantuottamuksesta. Kapteenin epäillään myös hävittäneen puhelimestaan tärkeitä tietoja onnettomuuden jälkeen.Viking Sigyn -matkustaja-alus törmäsi Mermaid-jokialukseen viime viikon keskiviikkona Tonavalla Unkarin parlamenttitalon lähettyvillä. Mermaid upposi sekunneissa. Turman jäljiltä on löytynyt 17 kuollutta ja 11 ihmistä on edelleen kateissa.Jokialus makaa edelleen joen pohjassa. Sen nostoa yritettäneen viikonloppuna.