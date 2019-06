Ulkomaat

Aleksandr, 32, ja Leonid, 25, tekivät yövuorossa virheiden sarjan – näin Tshernobyl räjähti

26. huhtikuuta 1986.













36 tuntia aiemmin





Aleksandr Akimov





Kello 00.05









Kello 01.23.04

Tällainen oli Tshernobylin ydinvoimala





Reaktori 1: 1 000 megawattia, suljettiin 1996.

Reaktori 2: 1 000 megawattia, suljettiin tulipalon jälkeen 1991.

Reaktori 3: 1 000 megawattia, ajettiin viimeisenä voimalan reaktorina alas vuonna 2000.

Reaktori 4: 1 000 megawattia, räjähti 1986.





Ydinpolttoaineen lataamiseen käytettävät siltanosturit. Reaktorin boorikarbidi-säätösauvat. Polttoaine-elementit: uraanipelletit zirkonium putkissa, grafiittiset hidasterenkaat ja paineputki. (Polttoaineen hajoaminen kuumentaa vettä.) Turbiini 1 ja 2:n höyryerottimet. (Vesi-höyry-seos poistuu reaktorista erottimelle. Höyry siirtyy pyörittämään sähköturbiineita.) Pääkiertopumput. (Vesi siirtyy erottimesta pääkiertopumpuille.) Pääkierron veden kokoojaputki. (Palauttaa veden reaktorille.)





Maa-aines Kansi Reaktorin ydin Sulanutta polttoainelaavaa