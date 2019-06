Ulkomaat

Tanskan kansanpuolueelle rökäletappio, sosiaalidemokraatit nousee suurimmaksi puolueeksi

Tanskan kansanpuolueelle rökäletappio, sosiaalidemokraatit nousee suurimmaksi puolueeksi

6.6. 1:20

Tanska Sosiaalidemokraatit on saamassa äänistä 26 prosenttia.

Tanskan parlamenttivaaleissa sosiaalidemokraatit nousee suurimmaksi puolueeksi, kertoo tanskalaismedia. Kun äänistä on laskettu lähes kaikki, puolue on saamassa äänistä 26 prosenttia. Toisena on keskustaoikeistolainen Venstre, joka on saamassa äänistä 23,4 prosenttia.



Raivokkaimman nousun on näkemässä sosiaaliliberaali Radikaali Venstre. Puolue on saamassa 8,6 prosentin kannatuksen, kun edellisissä vaaleissa puoluetta kannatti 4,6 prosenttia äänestäjistä.



Maahanmuuttovastaiselle Tanskan kansanpuolueelle vaalit ovat olleet katastrofi. Puolue on saamassa 8,7 prosenttia äänistä, kun edellisissä vaaleissa sitä äänesti 21,1 prosenttia äänestäjistä.