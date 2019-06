Ulkomaat

Ukrainalaisten poliisien epäillään ampuneen pikkupojan humalassa – tapauksesta nousi valtava meteli

Ukraina Kaksi poliisia on pidätetty epäiltyinä viisivuotiaan pojan ampumisesta humalapäissään.

Tutkijoiden mukaan poliisit olivat viime perjantaina työaikanaan juopottelemassa lähiötalon pihalla Perejaslav-Hmelnytskyin kaupungissa Kiovan lounaispuolella. Ammuskellessaan metallipurkkeja he osuivat viisivuotiaaseen poikaan, joka kuoli vammoihinsa myöhemmin sairaalassa.



Aluksi poliisit kiistivät syyllisyytensä pojan kuolemaan ja väittivät hänen lyöneen päänsä kiveen liukastuttuaan. Heidät kuitenkin otettiin kiinni viikonloppuna, ja tänään oikeusistuin määräsi heidät pidätettäviksi.



Jos poliisit todetaan syyllisiksi pojan ampumiseen, he voivat joutua elinkautiseen vankeuteen.



Tapaus on nostattanut Ukrainassa suuren metelin maan poliisien korruptoituneisuudesta ja yleisestä kelvottomuudesta. Ukrainan poliisijohtaja kertoi antaneensa Kiovan alueen poliisijohtajalle potkut tapauksen vuoksi.