Taivaallisen rauhan aukion verilöylystä on kulunut 30 vuotta – Kiina hermostui Yhdysvaltain ulkoministerin puheista

Ulkomaat

Taivaallisen rauhan aukion verilöylystä on kulunut 30 vuotta – Kiina hermostui Yhdysvaltain ulkoministerin puh





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiina hermostui Pompeon lausunnosta





Ulkomaisia toimittajia ei päästetä Tiananmenille