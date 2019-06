Ulkomaat

Boeingin mukaan joidenkin 737-koneiden siivissä viallisia osia

Lentokonevalmistaja Boeingin mukana joidenkin sen 737-koneiden siivissä voi olla viallisia osia. Boeing kertoi asiasta sunnuntaina.Viallisia siipiä on voinut olla myös monissa 737 Max 8 -turmakonetyypin koneissa.Valmistaja kertoo olleensa yhteydessä lentoyhtiöihin, jotka lentävät 737-koneita. CNN:n mukaan yhtiöitä on kehotettu tarkastamaan sekä Max- että NG-sarjojen koneiden siipien etureunasolakot.Nämä solakot ovat siiven etureunassa olevia aerodynaamisia ohjauspintoja. Jos viallisia solakoita löytyy, ne pitäisi valmistajan mukaan vaihtaa ennen kuin koneet palaavat taivaalle.Vialliset osat saattavat esimerkiksi haljeta. Osan viallisuus ei aiheuttaisi koneen putoamista, mutta se voisi vaurioittaa lennossa olevaa konetta.Boeingin koko 737 Max 8 -laivasto joutui lentokieltoon maaliskuun puolivälissä 346 henkilön kuoltua kahdessa lentoturmassa. Ensimmäinen tapahtui Indonesiassa lokakuussa, toinen Etiopiassa maaliskuussa. Yhtiö on turmien jälkeen yrittänyt saada sarjan takaisin ilmaan.