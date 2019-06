Ulkomaat

Boeingin 737 Max 8:sta löytyi uusi vika – koskee osaa koneista

Boeing kertoi sunnuntaina, että joistakin sen keskipitkänmatkan 737-koneista on löytynyt viallinen siiven osa. Viallisten koneiden joukossa on myös 737 Max 8 -koneita, jotka joutuivat maaliskuussa lentokieltoon.Boeingin mukaan vian ei tiedetä aiheuttaneen ongelmia.Vika on siiven etuosassa ja vaikuttaa koneen aerodynaamisiin ominaisuuksiin. Boeing kehottaa, ettei viallisen osan sisältävillä koneilla lennettäisi, ennen kuin virhe on korjattu.AFP:n haastatteleman nimettömän lentokoneasiantuntijan mukaan vika voi vaikuttaa koneen siiven nosteeseen, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteen nousun tai laskun aikana.737 Max -koneet ovat olleet lentokiellossa maaliskuusta asti kahden tuhoisan lentoturman vuoksi. Lokakuussa 737 Max putosi Indonesiassa ja maaliskuussa Etiopiassa. Yhteensä 346 ihmistä kuoli.