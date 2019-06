Ulkomaat

Syyria syyttää Israelia: Jo toinen isku vuoro­kauden kuluessa

Syyria syyttää Israelia: Jo toinen isku vuoro­kauden kuluessa 3.6. 1:40

Syyria syyttää Israelia iskusta Homsin maakunnassa sijaitsevaan lentotukikohtaan, kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana.

Isku on jo toinen vuorokauden sisään.



Tiedot kuolonuhrien määrästä vaihtelevat. Uutistoimisto Sanan sotilaslähteen mukaan yksi sotilas kuoli ja kaksi haavoittui. Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan kuolleita on viisi, joista yksi on syyrialainen sotilas.



Israel iski vain muutamaa tuntia aiemmin Syyriaan, kun Syyrian puolelta ammuttu raketti oli päätynyt Israeliin. Ainakin kymmenen ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa.