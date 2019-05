Ulkomaat

Trump vastasi herttuatar Meghanin arvosteluun brittilehden haastattelussa – ”En tiennyt hänen olevan häijy”

Brittiläinen tabloidilehti The Sun haastatteli presidentti Donald Trumpia ennen tämän ensi viikolla alkavaa Britannian-vierailua.

Haastattelussa Trump sivusi tuttuun tapaansa suurta määrää aiheita, jotka vaihtelivat brexitistä herttuatar Meghanin taannoisiin kommentteihin.

The Sun kysyi Trumpiltahttps://www.thesun.co.uk/news/9196164/donald-trump-boris-johnson-prime-minister-uk-visit/ mielipidettä siitä, kuinka eroilmoituksensa antanut pääministeri Theresa May suoriutui brexit-prosessista. Virallisesti Mayn ero tapahtuu vasta Trumpin vierailun jälkeen, joka on 7. kesäkuuta.

Vastauksessaan Trump arvosteli Mayn toimintaa neuvotteluissa ja valitti Britannian antaneen EU:lle kaikki kortit prosessissa. Trump sanoi kertoneensa Maylle, kuinka tärkeää on kerätä neuvotteluissa käytettävää voimaa.

- On hyvin vaikeaa pärjätä jos kaikki edut ovat toisella. Heillä ei ollut mitään hävittävää, Trump sanoi Euroopan Unioniin viitaten.

Trump kuitenkin lisäsi kunnioittavansa Mayta ja sanoi hänen olevan itseään paremmin perillä asiaan liittyvistä faktoista.

Mayn mahdollisista seuraajaehdokkaista Trump ylisti haastattelussa Boris Johnsonia, kutsuen tätä ”todella hyväksi tyypiksi” ja ”erittäin lahjakkaaksi ihmiseksi”.

- Uskon että Boris tekisi hyvää työtä, hän sanoi.

Haastattelussa otettiin esiin herttuatar Meghanin Trumpia koskevat kommentit vuoden 2016 presidentinvaalien alla. Amerikkalainen Meghan kutsui tuolloin tv-ohjelmassa Trumpia naisvihaajaksi ja sanoi muuttavansa Kanadaan jos Trump valitaan presidentiksi.

- En tiennyt hänen olevan häijy. Toivottavasti hän on OK, presidentti vastasi.

- Uskon hänen pärjäävän hyvin (kuninkaallisena), Trump lisäsi sovittelevaan sävyyn.